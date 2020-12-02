Офтальмологический корпус Харьковской областной клинической больницы открыт для приема заболевших вирусом, но там до сих пор нет ни одного пациента

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, пока нет команды от Харьковской облгосадминистрации.

«Ждем команду от руководства департамента, что можно везти в офтальмологическое отделение. Как только дадут команду – повезем», — рассказал он изданию «Город Х».

Ранее мы писали, что в общественном транспорте Харькова пассажиры нарушают правила карантина.

Телеграм-канал "Труха Харьков" опубликовал фото на котором видно, как пассажиры не соблюдают социальную дистанцию: люди едут стоя в транспорте, прижимаясь друг к другу.

Кроме того на снимке видно, что не у всех харьковчан медицинские маски надеты правильно - средства защиты не прикрывают нос, а у одного молодого человека, который случайно попал в кадр, маска на лице вовсе отсутствует.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.