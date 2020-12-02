Харківські депутати проголосували за прийняття бюджету на 2021 рік
2 грудня пройшло засідання сесії Харківської міськради, на якому зібралися депутати ще старого скликання.
Її відкрив секретар міськради Олександр Новак, який у відсутності мера Харкова Геннадія Кернеса виконує його обов'язки.
У 2021 на бюджет планують закласти 15.6 млрд грн., з них:
459 млн. грн. планується виділити на сферу охорони здоров'я.
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На міський зоопарк планується виділити 177,4 млн.грн.
На дороги планується витратити 809 мільйонів гривень,
498 мільйонів-підуть на комунікації.
Раніше ми писали, що в 2021 році вся сфера обслуговування, в тому числі і в Харкові, повинна перейти на українську мову
З 16 січня 2021 року обслуговування споживачів можливе тільки українською.
Про це повідомили в прес-службі Уповноваженого із захисту української мови.
“У супермаркеті і в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", - нагадав омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.