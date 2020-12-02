У 2021 році вся сфера обслуговування, в тому числі і в Харкові, повинна перейти на українську мову
Со 16 січня 2021 року обслуговування споживачів можливе тільки українською.
Про це повідомили в прес-службі Уповноваженого із захисту української мови.
“У супермаркеті і в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою”, – нагадав омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook.
Повністю роздягнена красуня з "Victoria's Secret" засліпила своєю пишністю в останніх променях сонця: "Покинула Едем"
Єлизавета II вирішила провчити втратили дитину Меган Маркл і принца Гаррі: "Залишаться без..."
"Наречена" Харламова випнула свої запаморочливі об'єми в ліфчику: "Актриса з великими талантами"
Любовна драма в сім'ї Меладзе, дочка співака перервала тривожне мовчання: "Мені дуже боляче..."
"У Харкові всі продавці вже звикли вітатися по-українськи, а потім на російську переходити", " ага прям все так відразу взяли і стали говорити українською) ви ніколи не перевчите людей говорити чистою українською якщо вони все життя говорять російською (простими словами: йдіть лісом !) ", "У Харкові як говорили російською, так і говоритимуть. Російською говорять, навіть місцеві бандерлоги", "шкода, що не китайською, а то всі ці нав'язування тільки викликають відторгнення моєї рідної мови і не більше", "мені здається, настільки тонкі питання повинна місцева влада вирішувати, то ж з приводу назви вулиць та іншого, все таки люди хоч трохи мерам довіряють, ніж типам з Банкової", - пишуть харків'яни в коментарях.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.