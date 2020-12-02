У 2021 році вся сфера обслуговування, в тому числі і в Харкові, повинна перейти на українську мову

Со 16 січня 2021 року обслуговування споживачів можливе тільки українською.

Про це повідомили в прес-службі Уповноваженого із захисту української мови.

“У супермаркеті і в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою”, – нагадав омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook.

"У Харкові всі продавці вже звикли вітатися по-українськи, а потім на російську переходити", " ага прям все так відразу взяли і стали говорити українською) ви ніколи не перевчите людей говорити чистою українською якщо вони все життя говорять російською (простими словами: йдіть лісом !) ", "У Харкові як говорили російською, так і говоритимуть. Російською говорять, навіть місцеві бандерлоги", "шкода, що не китайською, а то всі ці нав'язування тільки викликають відторгнення моєї рідної мови і не більше", "мені здається, настільки тонкі питання повинна місцева влада вирішувати, то ж з приводу назви вулиць та іншого, все таки люди хоч трохи мерам довіряють, ніж типам з Банкової", - пишуть харків'яни в коментарях.

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