Міська влада виділила гроші на зарплати в метро і тепломережах Харкова
На виплати зарплат працівникам КП "Харківський метрополітен" виділено 80,4 млн грн, працівникам КП "Харківські теплові мережі" - 25 млн грн.
Таке рішення було прийнято 2 грудня на сесії міськради.
Як зазначила в ході виступу заступник міського голови Тетяна Таукешева, в тепломережах зараз виплачують зарплати за жовтень.
Ображена Мейхер жорстко висловилася про фінал «Танців з зірками», натякнувши на обман: "Ви поменше вірте..."
Безсоромна Дженніфер Лопес вразила вигинами, приспустивши штани: "Який чудовий…"
У "Дизель шоу" терміново скасовують концерти, актори в розпачі звернулися до українців: "Нам не залишили вибору..."
Чарівна "наречена" Харламова вивалила бюст з декольте, притулившись до інструменту: "Хороша стійка"
Борг по зарплатах в метро станом на 1 грудня становить 60 млн.грн.
Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.
Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.
Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.