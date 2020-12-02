Міська влада виділила гроші на зарплати в метро і тепломережах Харкова

На виплати зарплат працівникам КП "Харківський метрополітен" виділено 80,4 млн грн, працівникам КП "Харківські теплові мережі" - 25 млн грн.

Таке рішення було прийнято 2 грудня на сесії міськради.

Як зазначила в ході виступу заступник міського голови Тетяна Таукешева, в тепломережах зараз виплачують зарплати за жовтень.

Борг по зарплатах в метро станом на 1 грудня становить 60 млн.грн.

Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.

Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.

Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.