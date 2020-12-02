Городские власти выделили деньги на зарплаты в метро и теплосетях Харькова

На выплаты зарплат работникам КП "Харьковский метрополитен" выделено 80,4 млн грн, работникам КП "Харьковские тепловые сети" - 25 млн грн.

Такое решение было принято 2 декабря на сессии горсовета.

Как отметила в ходе выступления заместитель городского головы Татьяна Таукешева, в теплосетях сейчас выплачивают зарплаты за октябрь.

Долг по зарплатам в метро по состоянию на 1 декабря составляет 60 млн.грн.

Ранее мы писали, что в общественном транспорте Харькова пассажиры нарушают правила карантина.

Телеграм-канал "Труха Харьков" опубликовал фото на котором видно, как пассажиры не соблюдают социальную дистанцию: люди едут стоя в транспорте, прижимаясь друг к другу.

Кроме того на снимке видно, что не у всех харьковчан медицинские маски надеты правильно - средства защиты не прикрывают нос, а у одного молодого человека, который случайно попал в кадр, маска на лице вовсе отсутствует.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.