Жителей Харькова штрафуют за переход дороги в неположенном месте

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает Харьков Today.

30 ноября в Московском районе сотрудники патрульной полиции штрафуют пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте.

"В день административные протоколы составляем примерно на 50-100 человек. Санкция – предупреждение либо штраф в размере 51 гривны. В зависимости от того, насколько сильно пешеход нарушил ПДД и насколько сильно раскаялся", – отметил спикер патрульной полиции Дмитрий Гайдук.

"Давно пора, а идёт конец 2020 года", "Правильно, бюджет наполнить больше нечем", " Правильно. Пешеход тоже должен знать и соблюдать правила. А не только обвинять водителей. Понятно что с любой стороны хватает недоумков. Но когда пешеход перебегает проспект и кричит что он прав потому что пешеход, и его обязаны пропустить- то это вообще ужас. Порядок должен быть во всем", " Это очень хорошо, пусть учаться соблюдать правила", - пишут харьковчане в комментариях.

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