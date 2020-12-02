2 грудня під час Харківської міської ради 7 скликання було прийнято рішення про внесення змін до регламенту міськради

Зміни до регламенту передбачають обрання головуючого або президію на випадок відсутності міського голови на першій сесії.

Підтримали проект "Про внесення змін до Регламенту Харківської міськради " 53 депутати, проти нього проголосували 7, утрималися - 2.

"Поки мера дочекаєшся і рак свисне, молодці починайте дерибан без нього(даремно чи вкладалися)", "Навіщо вибори тоді, якщо вони посинілими руками хапаються за крісла і швиденько роблять бюджетик під себе для нової обраної влади?", " Такий цирк може бути тільки в Україні", - обурюються харків'яни в коментарях.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.