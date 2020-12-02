2 декабря во время Харьковского городского совета 7 созыва было принято решение о внесении изменений в регламент горсовета

Изменения в регламент предусматривают избрание председательствующего или президиум на случай отсутствия городского головы на первой сессии.

Поддержали проект "О внесении изменений в регламент Харьковского горсовета" 53 депутата, против него проголосовали 7, воздержались - 2.

"Пока мэра дождешься и рак свистнет,молодцы начинайте дерибан без него(зря что-ли вкладывались)", "Зачем выборы тогда, если они посиневшими руками хватаются за кресла и быстренько делают бюджетик под себя для новой избранной власти?", " Такой цирк может быть только в Украине", - возмущаются харьковчане в комментариях.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.