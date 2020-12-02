В Харкові збільшилася кількість лікарень, в яких приймають хворих на китайський вірус

Про це "Харків Today" повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Швидкі можуть везти своїх пацієнтів в ту лікарню, яка до них ближче і хворому не доводиться чекати своєї черги в автомобілі "швидкої".

"Зараз навпаки кількість бригад потрібно зменшувати-кількість хворих зменшилася, Логістика покращилася. Черг у приймальних відділеннях немає, везти в одну лікарню не потрібно", - пояснив він.

Минулого місяця "підступних" бригад стало більше якраз через відкриття двох лікарень. Як повідомив Забашта, зараз їх кількість збільшувати не потрібно, оскільки викликів надходить значно менше.

Незабаром відкриють залізничну лікарню на Залютині і госпіталь ветеранів.

Раніше ми писали, що в автобусі Харкова пенсіонера затиснуло дверима.

Чоловік хотів зайти в громадський транспорт, але водій різко рушив. Пенсіонер впав, і не міг встати.

"Здрастуйте, сьогодні чоловік пенсіонер хотів сісти в автобус #119,але водій став різко закривати двері і їхати,пенсіонера задав дверима і рушив,пенсіонер впав і не міг навіть встати,оскільки ще ходить. Я розумію водії-м * *зі це не актуально,але я не можу знайти номер офісу, куди можна зателефонувати і залишити скаргу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.