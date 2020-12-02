В Харьковской области разыскивают злоумышленника

В городе Первомайский мужчине, который совершил разбойное нападение в аптеке грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Вечером 25 ноября в аптеке неизвестный ударил провизора по голове, после чего забрал упаковку медикаментов и 350 гривен.

Приметы нападавшего: рост 160-170 сантиметров, среднее телосложение, сутулится. Был одет в светло-бежевую куртку, черные штаны и серую плетеную шапку с узором в виде "елки".

Правоохранители просят помощи граждан, которые в прошлую среду с 19:15 до 19:45 находились возле дома №27, а также владельцев видеорегистраторов, проезжавших там в это время. Обращайтесь по номеру +38 (050) 867-11-81, +38 (050) 045-57-42 или в дежурную часть.

Ранее мы писали, что в автобусе Харькова пенсионера зажало дверями.

Мужчина хотел зайти в общественный транспорт, но водитель резко тронулся. Пенсионер упал, и не мог встать.

"Здравствуйте, Сегодня мужчина пенсионер хотел сесть в автобус #119,но водитель стал резко закрывать двери и уезжать,пенсионера задал дверями и тронулся,пенсионер упал и не мог даже встать,поскольку ещё ходит. Я понимаю водители-м**зи это не актуально,но я не могу найти номер офиса, куда можно позвонить и оставить жалобу", - говорится в сообщении.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.