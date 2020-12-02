В Харькове увеличилось количество больниц, в которых принимают больных китайских вирусом

Об этом "Харьков Today" сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Скорые могут везти своих пациентов в ту больницу, которая к ним ближе и больному не приходится ждать своей очереди в автомобиле "скорой".

"Сейчас наоборот количество бригад нужно уменьшать — количество больных уменьшилось, логистика улучшилась. Очередей в приемных отделениях нет, везти в одну больницу не нужно", — пояснил он.

В прошлом месяце "ковидных" бригад стало больше как раз из-за открытия двух больниц. Как сообщил Забашта, сейчас их количество увеличивать не нужно, поскольку вызовов поступает значительно меньше.

Вскоре откроют железнодорожную больницу на Залютино и госпиталь ветеранов.

Ранее мы писали, что в автобусе Харькова пенсионера зажало дверями.

Мужчина хотел зайти в общественный транспорт, но водитель резко тронулся. Пенсионер упал, и не мог встать.

"Здравствуйте, Сегодня мужчина пенсионер хотел сесть в автобус #119,но водитель стал резко закрывать двери и уезжать,пенсионера задал дверями и тронулся,пенсионер упал и не мог даже встать,поскольку ещё ходит. Я понимаю водители-м**зи это не актуально,но я не могу найти номер офиса, куда можно позвонить и оставить жалобу", - говорится в сообщении.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.