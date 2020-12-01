В громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину

Талеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.

Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кард, маска на обличчі зовсім відсутня.

Харків'яни обурилися побаченим:

"бл * * дь, де поліція ? че не тримає за кількістю пасажирів в автобусі ?", "І як без тотального локдауну? Народ не розуміє!", "Ось тільки не треба мудрувати. Метро закриють. Вам на * * ать, а мені з ХТЗ до Ботанічного їздити кожен день з пересадками. Туди і назад", " Чо всі обурюються, а як їздити на роботу.вам треба що ви коментує, а нам не треба. Гроші треба заробляти, їх ніхто не дасть. А всі вимагають, без них не проживеш, ще й вбити можуть.ось і доводиться якось викручуватися. Всі прекрасно розуміють, карантин, сидіть вдома, але і плати за все.якщо вдома сидіти то не платити податки, газ світло.ось в такому випадку токо так буде, і будемо токо так виживати. І н * * ер фоткати, маячня.це наше таке життя", - пишуть українці в коментарях під фото.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

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