В общественном транспорте Харькова пассажиры нарушают правила карантина

Талеграм-канал "Труха Харьков" опубликовал фото на котором видно, как пассажиры не соблюдают социальную дистанцию: люди едут стоя в транспорте, прижимаясь друг к другу.

Кроме того на снимке видно, что не у всех харьковчан медицинские маски надеты правильно - средства защиты не прикрывают нос, а у одного молодого человека, который случайно попал в кард, маска на лице вовсе отсутствует.

Харьковчане возмутились увиденным:

"бл**дь, где полиция ? че не держит по количеству пассажиров в автобусе ?", "И как без тотального локдауна? Народ не понимает!" , "Вот только не надо умничать. Метро закроют. Вам на**ать, а мне с ХТЗ до Ботанического ездить каждый день с пересадками. Туда и обратно", "Чо все возмущаются,а как ездить на работу.вам надо что вы комментирует,а нам не надо. Деньги надо зарабатывать,их никто не даст. А все требуют,без них не проживёшь,ещё и убить могут.вот и приходится как-то выкручиваться. Все прекрасно понимают,карантин,сидите дома,но и плати за все.если дома сидеть то не платить налоги,газ свет.вот в таком случае токо так будет,и будем токо так выживать. И н**ер фоткать,бред.ето наша такая жизнь", - пишут украинцы в комментариях под фото.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.