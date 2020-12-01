В декабре синоптики обещают харьковчанам настоящую зимнюю погоду

Декабрь в этом году ожидается близким к многолетним нормам, лишь начало месяца будет теплым, передает телеграм-канал "Веха".

"В Харькове с середины декабря ударят ночные морозы ниже 10 градусов.

Далее нас ждут температурные качели, сопровождаемые снегом с дождем", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.