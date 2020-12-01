В декабре синоптики обещают харьковчанам настоящую зимнюю погоду
Декабрь в этом году ожидается близким к многолетним нормам, лишь начало месяца будет теплым, передает телеграм-канал "Веха".
"В Харькове с середины декабря ударят ночные морозы ниже 10 градусов.
Далее нас ждут температурные качели, сопровождаемые снегом с дождем", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.
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Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.