У грудні синоптики обіцяють харків'янам справжню зимову погоду

Грудень цього року очікується близьким до багаторічних норм, лише початок місяця буде теплим, передає телеграм-канал "Веха".

"У Харкові з середини грудня вдарять нічні морози нижче 10 градусів.

Далі нас чекають температурні гойдалки, супроводжувані снігом з дощем", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну.

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.