В Харкові шукають дівчину
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Московський райвідділ поліції оголосив у розшук 16-річну Ганну Фесун. Дівчина пішла 22 листопада пішла з дому і досі не повернулася.
Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 178 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі карі.
Була одягнена в парку темно-сірого кольору з зеленим відтінком, сірий светр, чорні джинси. Також відомо, що зараз у дівчинки стрижка з поголеними скронями.
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Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої, телефонуйте за телефонами: 738-30-24, 063-720-21-75, 102.
Раніше ми писали, що на Харкові знайшли жінку, яку шукали родичі.
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківської області.
Патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.
Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.
Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.
Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.