В Харкові шукають дівчину

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Московський райвідділ поліції оголосив у розшук 16-річну Ганну Фесун. Дівчина пішла 22 листопада пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 178 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі карі.

Була одягнена в парку темно-сірого кольору з зеленим відтінком, сірий светр, чорні джинси. Також відомо, що зараз у дівчинки стрижка з поголеними скронями.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої, телефонуйте за телефонами: 738-30-24, 063-720-21-75, 102.

Раніше ми писали, що на Харкові знайшли жінку, яку шукали родичі.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківської області.

Патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.

Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.

Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.

Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.