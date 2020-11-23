На Харьковщине нашли неожиданную находку
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что 22 ноября, пиротехники проводили работы по обследованию территории области. Работы проводились также и на территории поселка Васищево, а также Новобаварского района города Харькова.
Всего нашли восемь боеприпасов, которые несли угрозу местным жителям: артснаряд калибром 152 мм, шесть минометных мин калибра 82 мм и авиабомба SD-2. Все опасные находки были вывезены на специальный подрывную площадку и уничтожены.
Ранее мы писали, что на Харькове нашли женщину, которую искали родственники.
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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Патрульные на улице Полтавский Шлях увидели женщину, которая лежала в снегу.
Полицейские немедленно начали оказывать пострадавшей помощь. Женщина рассказала, что поскользнулась и упала, но сама не смогла подняться.
Патрульные установили, что похожая по описанию 80-летняя женщина разыскивается Дергачевским отделом полиции.
Несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Патрульные доставили женщину в полицию, откуда ее забрали родные.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.