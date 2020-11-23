В Харькове нашли женщину, которую искали родственники
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Патрульные на улице Полтавский Шлях увидели женщину, которая лежала в снегу.
Полицейские немедленно начали оказывать пострадавшей помощь. Женщина рассказала, что поскользнулась и упала, но сама не смогла подняться.
Патрульные установили, что похожая по описанию 80-летняя женщина разыскивается Дергачевским отделом полиции.
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Несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Патрульные доставили женщину в полицию, откуда ее забрали родные.
Ранее мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.
В результате случившегося никто не пострадал.
Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.