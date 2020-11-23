На Салтовке вспыхнул пожар в частном доме

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

Возгорание возникло в Московском районе, информация о пожаре поступила утром 22 ноября.

В доме горели вещи на площади около 20 кв.м.

В результате происшествия пострадал 44-летний хозяин дома - мужчина получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.

Как сообщили пожарные, причиной пожара стала неисправность печного отопления.

Ранее мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.

В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.