На Салтовке вспыхнул пожар в частном доме
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.
Возгорание возникло в Московском районе, информация о пожаре поступила утром 22 ноября.
В доме горели вещи на площади около 20 кв.м.
В результате происшествия пострадал 44-летний хозяин дома - мужчина получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.
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Как сообщили пожарные, причиной пожара стала неисправность печного отопления.
Ранее мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.
В результате случившегося никто не пострадал.
Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.