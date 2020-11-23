На Харьковщине спасатели потушили мощный пожар
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.
В результате случившегося никто не пострадал.
Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России, досталось Пугачевой: "В отличие от той же Алки..."
Звезда "Дизель шоу" показала любимого мужчину и удивила откровением: "Мое счастье, что могу..."
Беда настигла звезду "Квартал 95" накануне дня рождения: фото "увечий"
Бывшая жена Остапчука после угроз забрать детей рассекретила диагноз шоумена: "Он действительно..."
Ранее мы писали, что в Харькове сбили пешехода.
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В Харькове вечером 22 ноября на проспекте Гагарина водитель Hyundai сбил пешехода.
Пострадавшего медики срочно госпитализировали в больницу.
Ранее мы писали, что на Харьковщине новые случаи заражения китайским вирусом.
В Харьковской области за последние сутки коронавирусом заразились 236 жителей региона.
От осложнений умерли четверо пациентов.
153 новых пациента зафиксировали в Харькове. В области наибольший прирост за сутки — в Харьковском (32 больных), Чугуевском (30) и Балаклейском (11) районах.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.