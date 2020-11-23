На Харьковщине спасатели потушили мощный пожар

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.

В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее мы писали, что в Харькове сбили пешехода.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В Харькове вечером 22 ноября на проспекте Гагарина водитель Hyundai сбил пешехода.

Пострадавшего медики срочно госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали, что на Харьковщине новые случаи заражения китайским вирусом.

В Харьковской области за последние сутки коронавирусом заразились 236 жителей региона.

От осложнений умерли четверо пациентов.

153 новых пациента зафиксировали в Харькове. В области наибольший прирост за сутки — в Харьковском (32 больных), Чугуевском (30) и Балаклейском (11) районах.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.