На Харьковщине спасатели вытащили из кювета автомобиль
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
22 ноября вечером в Харькове на трассе Белгородское шоссе, произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Прибывшие на место происшествия спасатели 27-й части ГСЧС вытащили из кювета автомобиль «Renault Megane».
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Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали, что в Харькове сбили пешехода.
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В Харькове вечером 22 ноября на проспекте Гагарина водитель Hyundai сбил пешехода.
Пострадавшего медики срочно госпитализировали в больницу.
Ранее мы писали, что на Харьковщине новые случаи заражения китайским вирусом.
В Харьковской области за последние сутки коронавирусом заразились 236 жителей региона.
От осложнений умерли четверо пациентов.
153 новых пациента зафиксировали в Харькове. В области наибольший прирост за сутки — в Харьковском (32 больных), Чугуевском (30) и Балаклейском (11) районах.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.