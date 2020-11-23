В Харькове сбили пешехода

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В Харькове вечером 22 ноября на проспекте Гагарина водитель Hyundai сбил пешехода.

Пострадавшего медики срочно госпитализировали в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, что на Харьковщине новые случаи заражения китайским вирусом.

В Харьковской области за последние сутки коронавирусом заразились 236 жителей региона.

От осложнений умерли четверо пациентов.

153 новых пациента зафиксировали в Харькове. В области наибольший прирост за сутки — в Харьковском (32 больных), Чугуевском (30) и Балаклейском (11) районах.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.