В Харькове сбили пешехода
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В Харькове вечером 22 ноября на проспекте Гагарина водитель Hyundai сбил пешехода.
Пострадавшего медики срочно госпитализировали в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине новые случаи заражения китайским вирусом.
В Харьковской области за последние сутки коронавирусом заразились 236 жителей региона.
От осложнений умерли четверо пациентов.
153 новых пациента зафиксировали в Харькове. В области наибольший прирост за сутки — в Харьковском (32 больных), Чугуевском (30) и Балаклейском (11) районах.
Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.