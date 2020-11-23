В Харькове ищут девушку
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Московский райотдел полиции объявил в розыск 16-летнюю Анну Фесун. Девушка ушла 22 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Была одета в парке темно-серого цвета с зеленым оттенком, серый свитер, черные джинсы. Также известно, что сейчас у девочки стрижка с выбритыми висками.
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Если у вас есть какая-либо информация о местоположении пропавшей, звоните по телефонам: 738-30-24, 063-720-21-75, 102.
Ранее мы писали, что на Харькове нашли женщину, которую искали родственники.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Патрульные на улице Полтавский Шлях увидели женщину, которая лежала в снегу.
Полицейские немедленно начали оказывать пострадавшей помощь. Женщина рассказала, что поскользнулась и упала, но сама не смогла подняться.
Патрульные установили, что похожая по описанию 80-летняя женщина разыскивается Дергачевским отделом полиции.
Несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Патрульные доставили женщину в полицию, откуда ее забрали родные.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.