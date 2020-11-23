На Харківщині знайшли несподівану знахідку

У прес-службі ДСНС повідомили, що 22 листопада, піротехніки проводили роботи з обстеження території області. Роботи проводилися також і на території селища Васищеве, а також Новобаварського району міста Харкова.



Всього знайшли вісім боєприпасів, які несли загрозу місцевим мешканцям: артснаряд калібром 152 мм, шість мінометних мін калібру 82 мм і авіабомба SD-2. Всі небезпечні знахідки були вивезені на спеціальний підривний майданчик і знищені.

Раніше ми писали, що на Харкові знайшли жінку, яку шукали родичі.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківської області.

Патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.

Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.

Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.

Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.