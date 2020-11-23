У центрі Харкова обмежать рух

Про це повідомили в прес-службі Харківської міської ради.

Відомо, що вулиці перекриватимуть у зв'язку з будівельними роботами в районі вул.Коломенської, 4. Рух вулицями Серповою та Коломенською буде заборонено 23, 25, 26 та 28 листопада.

Обмеження діє з 8: 00 до 20: 00. Об'їхати закриту ділянку автомобілісти зможуть по проспекту Науки і сусідній вулиці Бакуліна.

Раніше ми писали, що на Харківщині рятувальники загасили потужну пожежу.

Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.

У Золочівському районі сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали Соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС.

В результаті того, що сталося ніхто не постраждав.

Причиною НП стало коротке замикання електропроводки.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.