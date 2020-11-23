У центрі Харкова обмежать рух
Про це повідомили в прес-службі Харківської міської ради.
Відомо, що вулиці перекриватимуть у зв'язку з будівельними роботами в районі вул.Коломенської, 4. Рух вулицями Серповою та Коломенською буде заборонено 23, 25, 26 та 28 листопада.
Обмеження діє з 8: 00 до 20: 00. Об'їхати закриту ділянку автомобілісти зможуть по проспекту Науки і сусідній вулиці Бакуліна.
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Раніше ми писали, що на Харківщині рятувальники загасили потужну пожежу.
Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.
У Золочівському районі сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали Соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС.
В результаті того, що сталося ніхто не постраждав.
Причиною НП стало коротке замикання електропроводки.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.