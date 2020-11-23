В центре Харькова ограничат движение

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Известно, что улицы будут перекрывать в связи со строительными работами в районе ул. Коломенской, 4. Движение по улицам Серповой и Коломенской будет запрещено 23, 25, 26 и 28 ноября.

Ограничение действует с 8:00 до 20:00. Объехать закрытый участок автомобилисты смогут по проспекту Науки и соседней улице Бакулина.

Ранее мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.

В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.