В центре Харькова ограничат движение
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
Известно, что улицы будут перекрывать в связи со строительными работами в районе ул. Коломенской, 4. Движение по улицам Серповой и Коломенской будет запрещено 23, 25, 26 и 28 ноября.
Ограничение действует с 8:00 до 20:00. Объехать закрытый участок автомобилисты смогут по проспекту Науки и соседней улице Бакулина.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.
В результате случившегося никто не пострадал.
Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.