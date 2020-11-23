В Харкові знайшли жінку, яку шукали родичі
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківської області.
Патрульні на вулиці Полтавський Шлях побачили жінку, яка лежала в снігу.
Поліцейські негайно почали надавати постраждалій допомогу. Жінка розповіла, що послизнулася і впала, але сама не змогла піднятися.
Патрульні встановили, що схожа за описом 80-річна жінка розшукується Дергачівським відділом поліції.
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Кілька днів тому вона пішла з дому і не повернулася. Патрульні доставили жінку в поліцію, звідки її забрали рідні.
Раніше ми писали, що на Харківщині рятувальники загасили потужну пожежу.
Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.
У Золочівському районі сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали Соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС.
В результаті того, що сталося ніхто не постраждав.
Причиною НП стало коротке замикання електропроводки.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.