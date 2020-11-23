Харківські дорожники борються з наслідками снігопаду
Про це повідомили в Службі автомобільних доріг Харківщини.
На цих вихідних у всіх районах Харківської області йшов сніг, тому дорожня техніка працювала в цілодобовому режимі.
Протягом вихідних днів на обробку дорожнього покриття використали понад 2500 куб.м піщано-соляної суміші та 800 тонн солі. Крім того, очищали проїжджу частину.
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Рух дорогами в Харківській області з 21 по 23 грудня не припинявся і не обмежувався.
Раніше ми писали, що на Харківщині рятувальники загасили потужну пожежу.
Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.
У Золочівському районі сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали Соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС.
В результаті того, що сталося ніхто не постраждав.
Причиною НП стало коротке замикання електропроводки.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.