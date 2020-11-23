Харьковские дорожники борются с последствиями снегопада
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковщины.
На этих выходных во всех районах Харьковской области шел снег, поэтому дорожная техника работала в круглосуточном режиме.
В течение выходных дней на обработку дорожного покрытия использовали более 2500 куб. м песчано-соляной смеси и 800 тонн соли. Кроме того, очищали проезжую часть.
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Движение по дорогам в Харьковской области с 21 по 23 декабря не прекращался и не ограничивался.
Ранее мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.
В результате случившегося никто не пострадал.
Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.