Харьковские дорожники борются с последствиями снегопада

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковщины.

На этих выходных во всех районах Харьковской области шел снег, поэтому дорожная техника работала в круглосуточном режиме.

В течение выходных дней на обработку дорожного покрытия использовали более 2500 куб. м песчано-соляной смеси и 800 тонн соли. Кроме того, очищали проезжую часть.

Движение по дорогам в Харьковской области с 21 по 23 декабря не прекращался и не ограничивался.

Ранее мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.

В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.