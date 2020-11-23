На Харківщині рятувальники витягли з кювету автомобіль

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.

22 листопада ввечері в Харкові на трасі Білгородське шосе, сталася ДТП за участю трьох автомобілів.

Прибулі на місце події рятувальники 27-ї частини ДСНС витягли з кювету автомобіль "Renault Megane".

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Обставини ДТП з'ясовуються.

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Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

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Постраждалого медики терміново госпіталізували до лікарні.

ДТП, скорая, полиция

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Від ускладнень померли четверо пацієнтів.

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Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.