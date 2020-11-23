На Харківщині рятувальники витягли з кювету автомобіль
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.
22 листопада ввечері в Харкові на трасі Білгородське шосе, сталася ДТП за участю трьох автомобілів.
Прибулі на місце події рятувальники 27-ї частини ДСНС витягли з кювету автомобіль "Renault Megane".
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Обставини ДТП з'ясовуються.
Раніше ми писали, що в Харкові збили пішохода.
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
У Харкові ввечері 22 Листопада на проспекті Гагаріна водій Hyundai збив пішохода.
Постраждалого медики терміново госпіталізували до лікарні.
Раніше ми писали, що на Харківщині нові випадки зараження китайським вірусом.
У Харківській області за останню добу коронавірусом заразилися 236 жителів регіону.
Від ускладнень померли четверо пацієнтів.
153 нових пацієнта зафіксували у Харкові. В області найбільший приріст за добу — у Харківському (32 хворих), Чугуївському (30) та Балаклійському (11) районах.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.