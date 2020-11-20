В Харкові прогримів потужний вибух
У Слобідському районі Харкова стався вибух, в результаті якого чоловікові відірвало руку.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Женина подзвонила в поліцію і повідомила, що її колишній чоловік приніс в квартиру гранату і погрожує. У квартирі в цей час, крім жінки яка дзвонила, були ще її сестра і п'ятирічна дитина.
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Слідчо-оперативна група, керівництво Слобідського відділу поліції, спецпідрозділ КОРД, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія екстрено прибули на місце події.
Введена спеціальна поліцейська операція"Грім".
Раніше ми писали, що в метро Харкова поліцейські вирішили покарати пасажира без маски.
Телеграм-канал опублікував відео на якому можна побачити, як поліцейські розмовляють з чоловіком, який перебував у вагоні метро без захисної маски.
Автор публікації додав, що через опір пасажира довелося зупинити поїзд.
"Сподіваюся штраф йому таки виписали", "насправді маска це все х * * ня, але з**ка ось такі тупоголові бунтарі реально бісять", "сподіваюся буде штраф за зупинку рух поїздів по лінії", "я весь час дивуюся нашому народу, є правила яких потрібно дотримуватися", - пишуть харків'яни в коментарях.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".