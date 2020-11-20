В Харькове прогремел мощный взрыв

В Слободском районе Харькова произошел взрыв, в результате которого мужчине оторвало руку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Женина позвонила в полицию и сообщила, что ее бывший супруг принес в квартиру гранату и угрожает. В квартире в это время, кроме женщины которая звонила, были еще ее сестра и пятилетний ребенок.

Следственно-оперативная группа, руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение КОРД, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория экстренно прибыли на место происшествия.

Введена специальная полицейская операция "Гром".

Ранее мы писали, что в метро Харькова полицейские решили наказать пассажира без маски.

Телеграм-канал опубликовал видео на котором можно увидеть, как полицейские разговаривают с мужчиной, находившимся в вагоне метро без защитной маски.

Автор публикации добавил, что из-за сопротивления пассажира пришлось остановить поезд.

"Надеюсь штраф ему таки выписали", "на самом деле маска єто все х**ня, но с**ка вот такие тупоголовые бунтари реально бесят", "Надеюсь будет штраф за остановку движение поездов по линии", "Я все время удивляюсь нашему народу, есть правила которых нужно придерживаться", - пишут харьковчане в комментариях.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".