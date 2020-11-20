В Харківському метро помітили пасажира в дивній "масці"

Как передает Politeka.net, телеграм-канал "Труха" опублікував фото на якому видно, як чоловік надів на обличчя маску або з бинта, або з паперового матеріалу, який повністю закриває обличчя. Виглядає це досить дивно, і потрібно відзначити, що навряд чи така "маска" захищає від китайського вірусу.

Тому якщо чоловік попадеться на очі правоохоронцям - може нарватися на штраф за недотримання карантину.

"Країна повинна знати героїв!", "Бажано фото відправляти в лікарні, як звільнення від апарату ШВЛ"," виживуть через три роки тільки дружні вміють підтримувати один одного люди", - пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

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