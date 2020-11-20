В Харьковском метро заметили пассажира в странной "маске"
Как передает Politeka.net, телеграм-канал "Труха" опубликовал фото на котором видно, как мужчина надел на лицо маску либо из бинта, либо из бумажного материала, который полностью закрывает лицо. Выглядит это довольно странно, и нужно отметить, что вряд ли такая "маска" защищает от китайского вируса.
Поэтому если мужчина попадется на глаза правоохранителям - может нарваться на штраф за несоблюдение карантина.
"Страна должна знать героев!", "Желательно фото отправлять в больнички, как освобождение от аппарата ивл", "выживут через три года только дружные умеющие поддерживать друг друга люди", - пишут харьковчане в комментариях.
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К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".