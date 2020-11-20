На Харківщині нові смерті від китайського вірусу
Дані опублікували вранці 20 листопада в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.
За минулу добу в Харківській області п'ятеро людей померли від коронавірусу.
"Всього з початку епідемії в Харківській області зареєстровано 678 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом", - сказано в звіті.
У той же час, Харківський обласний лабораторний центр, повідомив, що за минулу добу померло шестеро людей.
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Раніше ми писали, що в Харкові вступає в силу закон, яким вводяться штрафи для українців на карантині.
Так, вже з 21 листопада громадян, які знаходяться в громадських місцях і транспорті без маски або аналогічних засобів захисту каратимуть.
Порушення тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). Крім того, протокол на порушників складатимуть одразу на місці.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".