На Харківщині нові смерті від китайського вірусу

Дані опублікували вранці 20 листопада в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.

За минулу добу в Харківській області п'ятеро людей померли від коронавірусу.

"Всього з початку епідемії в Харківській області зареєстровано 678 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом", - сказано в звіті.

У той же час, Харківський обласний лабораторний центр, повідомив, що за минулу добу померло шестеро людей.

Раніше ми писали, що в Харкові вступає в силу закон, яким вводяться штрафи для українців на карантині.

Так, вже з 21 листопада громадян, які знаходяться в громадських місцях і транспорті без маски або аналогічних засобів захисту каратимуть.

Порушення тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). Крім того, протокол на порушників складатимуть одразу на місці.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".