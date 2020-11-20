На Харьковщине новые смерти от китайского вируса
Данные опубликовали утром 20 ноября в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.
За прошедшие сутки в Харьковской области пять человек умерли от коронавируса.
"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрирован 678 летальных случаев, связанных с коронавирусом", - сказано в отчете.
В то же время, Харьковский областный лабораторный центр, сообщил, что за прошедшие сутки скончалось шесть человек.
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Ранее мы писали, что в Харькове вступает в силу закон, которым вводятся штрафы для украинцев на карантине.
Так, уже с 21 ноября граждан, которые находятся в общественных местах и транспорте без маски или аналогичных средств защиты будут наказывать.
Нарушение влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). Кроме того, протокол на нарушителей будут составлять сразу на месте.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".