На Харьковщине новые смерти от китайского вируса

Данные опубликовали утром 20 ноября в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

За прошедшие сутки в Харьковской области пять человек умерли от коронавируса.

"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрирован 678 летальных случаев, связанных с коронавирусом", - сказано в отчете.

В то же время, Харьковский областный лабораторный центр, сообщил, что за прошедшие сутки скончалось шесть человек.

Ранее мы писали, что в Харькове вступает в силу закон, которым вводятся штрафы для украинцев на карантине.

Так, уже с 21 ноября граждан, которые находятся в общественных местах и транспорте без маски или аналогичных средств защиты будут наказывать.

Нарушение влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). Кроме того, протокол на нарушителей будут составлять сразу на месте.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".