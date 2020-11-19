На Харківщині чотирьох військових з китайським вірусом госпіталізували в лікарню

Станом на 19 листопада у ЗСУ китайським вірусом хворіє 2525 осіб

За 18 листопада у ЗСУ зареєстровано 202 нових випадки захворювання на COVID-19, повідомили у Командуванні медичних сил.

Всього на даний момент в лікарні знаходиться 38 військових, лікуються вдома 165 осіб.

Раніше ми писали, що в Харкові терміново евакуюють людей з двох адмінбудівель.

Вранці 19 листопада в поліцію надійшло повідомлення про вибухівки в двох адміністративних будівлях по вулиці Шевченка в Харкові, повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

На місця терміново виїхали слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та вибухотехніки.

Зараз спецслужби проводять огляд приміщень, а також евакуюють громадян.

Евакуація проводиться в тому числі з будівлі на вулиці Шевченка, де розташований Регіональний сервісний центр МВС в Харківській області.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".