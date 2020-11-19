Очаг опасной инфекции обнаружили в лицее на Харьковщине

В Дергачевском лицее острой кишечной инфекцией заболели 37 учеников, сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота, передает "Супільне".

"Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, острая кишечная инфекция. В данный момент заболели 37 человек. Причины возникновения, факторы и пути передачи инфекции устанавливаются. Заведение работает. В данный момент все больные лечатся амбулаторно", — сказала Махота.

В лицее провели дезинфекцию, отобрали пробы воды и пищевых продуктов, смывы с оборудования.

Ранее мы писали, что в Харькове срочно эвакуируют людей из двух админзданий.

Утром 19 ноября в полицию поступило сообщение о взрывчатках в двух административных зданиях по улице Шевченко в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

На места срочно выехали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и взрывотехники.

Сейчас спецслужбы проводят осмотр помещений, а также эвакуируют граждан.

Эвакуация проводится в том числе из здания на улице Шевченко, где расположен Региональный сервисный центр МВД в Харьковской области.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

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