Очаг опасной инфекции обнаружили в лицее на Харьковщине
В Дергачевском лицее острой кишечной инфекцией заболели 37 учеников, сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота, передает "Супільне".
"Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, острая кишечная инфекция. В данный момент заболели 37 человек. Причины возникновения, факторы и пути передачи инфекции устанавливаются. Заведение работает. В данный момент все больные лечатся амбулаторно", — сказала Махота.
В лицее провели дезинфекцию, отобрали пробы воды и пищевых продуктов, смывы с оборудования.
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Ранее мы писали, что в Харькове срочно эвакуируют людей из двух админзданий.
Утром 19 ноября в полицию поступило сообщение о взрывчатках в двух административных зданиях по улице Шевченко в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
На места срочно выехали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и взрывотехники.
Сейчас спецслужбы проводят осмотр помещений, а также эвакуируют граждан.
Эвакуация проводится в том числе из здания на улице Шевченко, где расположен Региональный сервисный центр МВД в Харьковской области.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".