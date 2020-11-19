В Харьковских больницах не все пациенты могут получить необходимые лекарства

Об этом рассказал журналистам во время брифинга заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух. Ситуация с бесплатными лекарствами для пациентов с китайским вирусом зависит от наполненности.

"Вчера я был в Волчанской районной больнице-шкафчики переполнены медикаментами, закупленными за средства Национальной службы здоровья Украины для ковидных больных. Ни одной жалобы не было в Чугуеве и Балаклее. А в Купянске, в каждой палате, куда мы заходили, были жалобы, что приходится почти все лекарства покупать за собственные средства. На областную инфекционную больницу жалобы есть, довольно часто», - сообщил Пастух.

Ранее мы писали, что в Харькове не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте во время карантина выходного дня.

"Когда едешь в маршрутке домой после карантина выходного дня. Да здравствует социальная дистанция!", - подписал фото автор публикации.

"Коронавирус только по выходным работает", "в 11 утра нет ни 20, ни 31 троля до московского, а там фиг словишь 13 до звезды. В метро интервал больше 7 минут. Не фоткала. Но чувак ходил по станции, маски высматривал", - пишут харьковчане в комменатриях.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".