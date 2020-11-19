На Харьковщине четырех военных с китайским вирусом госпитализировали в больницу

По состоянию на 19 ноября в ВСУ китайским вирусом болеет 2525 человек

За 18 ноября в ВСУ зарегистрировано 202 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в Командовании Медицинских сил.

Всего на данный момент в больнице находится 38 военных, лечатся дома 165 человек.

Ранее мы писали, что в Харькове срочно эвакуируют людей из двух админзданий.

Утром 19 ноября в полицию поступило сообщение о взрывчатках в двух административных зданиях по улице Шевченко в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

На места срочно выехали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и взрывотехники.

Сейчас спецслужбы проводят осмотр помещений, а также эвакуируют граждан.

Эвакуация проводится в том числе из здания на улице Шевченко, где расположен Региональный сервисный центр МВД в Харьковской области.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".