На Харьковщине четырех военных с китайским вирусом госпитализировали в больницу
По состоянию на 19 ноября в ВСУ китайским вирусом болеет 2525 человек
За 18 ноября в ВСУ зарегистрировано 202 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в Командовании Медицинских сил.
Всего на данный момент в больнице находится 38 военных, лечатся дома 165 человек.
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Ранее мы писали, что в Харькове срочно эвакуируют людей из двух админзданий.
Утром 19 ноября в полицию поступило сообщение о взрывчатках в двух административных зданиях по улице Шевченко в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
На места срочно выехали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и взрывотехники.
Сейчас спецслужбы проводят осмотр помещений, а также эвакуируют граждан.
Эвакуация проводится в том числе из здания на улице Шевченко, где расположен Региональный сервисный центр МВД в Харьковской области.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".