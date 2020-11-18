У поліції розповіли, чому мер Харкова Геннадій Кернес зник з бази розшукуваних осіб
Як повідомляє Укрінформ, закрили кримінальне провадження про зникнення Кернеса після того, як було з'явилось в мережі фото з німецької клініки «Шаріте», а поліцейські поспілкувалися з родичами мера.
На даний момент відомо, що місце перебування Кернеса встановлено-це клініка "Шаріте" в Берліні. Кримінальне провадження, яке розпочали 9 листопада вже закрито.
Нагадаємо, що бізнесмен і близький друг Геннадія Кернеса Павло Фукс спростував інформацію про нібито смерть мера Харкова.
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Він вважає, що це була якась провокація.
"Чергові вороги Харкова і незалежної України поширюють чутки про загибель мого друга Геннадія Кернеса. Все це цинічна брехня. Я тільки що розмовляв з ним", - написав Фукс.
Глава прес-служби Харківської міськради Юрій Сидоренко також спростував смерть мера.
"Він живий і йде на поправку. Коли він вилітав з Харкова (на лікування в Німецьку клініку "Шаріте". - Ред.–, у нього було 70% ураження легень. Зараз у нього covid-19 вже немає, але легкі треба змусити працювати в нормальному режимі. Як тільки лікарі будуть задоволені роботою легенів, він відразу повертається", - розповів Сидоренко.
До слова, у Кернеса відреагували на повідомлення про "останній день" мера: "чергові вороги Харкова".
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