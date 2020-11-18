В полиции рассказали, почему мэр Харкова Геннадий Кернес пропал из базы разыскиваемых лиц

Как сообщает Укринформ, закрыли уголовное производство о пропаже Кернеса после того, как было появилось в сети фото из немецкой клиники «Шарите», а полицейские пообщались с родственниками мэра.

На данный момент известно, что место пребывания Кернеса установлено — это клиника «Шарите» в Берлине. Уголовное производство, которое начали 9 ноября уже закрыто.

Напомним, что бизнесмен и близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс опроверг информация о якобы смерти мэра Харькова.

Он считает, что это была какая-то провокация.

"Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь. Я только что разговаривал с ним", – написал Фукс.

Глава пресс-службы Харьковского горсовета Юрий Сидоренко также опроверг смерть мэра.

"Он жив и идет на поправку. Когда он вылетал из Харькова (на лечение в немецкую клинику "Шарите". – Ред.), у него было 70% поражения легких. Сейчас у него COVID-19 уже нет, но легкие надо заставить работать в нормальном режиме. Как только врачи будут довольны работой легких, он сразу возвращается", – рассказал Сидоренко.

К слову, у Кернеса отреагировали на сообщение о "последнем дне" мэра: "Очередные враги Харькова".

Как сообщала Politeka, харьковчане "нашли" мэра вовсе не в Шарите, фото.

Также Politeka писала, что заместитель Кернеса сообщил, что ждать от "нового" мэра харьковчанам: "Будет обращение, где...".