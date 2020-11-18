В Харьковской области покупателя сильно избили

45-летний мужчина, которого раньше судили за наркотические преступлени, учинил драку с покупателем.

Гражданину выдвинули подозрение в избиении (ч. 2 ст. 125 УК Украины) односельчанина.

«Мужчина безосновательно приставал к покупателям магазина и учинил драку с одним из них. В результате пострадал 37-летний житель Осинового», - отметили в ведомстве.

По предварительной информации, чересчур вспыльчивому мужчине светит до 2 лет.

Ранее мы писали о том, что огромное скопление людей в 6-й поликлинике огорошило харьковчан.

В телеграм-канале появилось видео из 6-й поликлинники. Известно, что люди стоят в очереди в кабинет, где принимают анализы крови.

"6 поликлиника, очередь в 1 кабинет приема анализа крови 17.11.20. Не переживайте, вирус и другие болезни передаются только в ресторанах и Кафе в выходные и после 22:00", - пишет автор публикации.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".