В Харьковской области покупателя сильно избили
45-летний мужчина, которого раньше судили за наркотические преступлени, учинил драку с покупателем.
Гражданину выдвинули подозрение в избиении (ч. 2 ст. 125 УК Украины) односельчанина.
«Мужчина безосновательно приставал к покупателям магазина и учинил драку с одним из них. В результате пострадал 37-летний житель Осинового», - отметили в ведомстве.
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По предварительной информации, чересчур вспыльчивому мужчине светит до 2 лет.
Ранее мы писали о том, что огромное скопление людей в 6-й поликлинике огорошило харьковчан.
В телеграм-канале появилось видео из 6-й поликлинники. Известно, что люди стоят в очереди в кабинет, где принимают анализы крови.
"6 поликлиника, очередь в 1 кабинет приема анализа крови 17.11.20. Не переживайте, вирус и другие болезни передаются только в ресторанах и Кафе в выходные и после 22:00", - пишет автор публикации.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".