В Харьковской области парень приревновал экс-возлюбленную и жестко избил ее
В городе Изюм девушка и парень, которые раньше состояли в отношениях, встретились в гостях у общего знакомого, компания выпивала и внезапно между бывшими возлюбленными возникла ссора, передает ГородХ.
Молодой человек вывел несовершеннолетнюю девушку на лестничную клетку и несколько раз ударил кулаком по лицу.
Пострадавшая решила не терпеть подобного и написала заявление в полиицю.
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Изюмский на удивление присудил ему не самое строгое наказание, всего 200 часов общественных работ.
Ранее мы писали о том, что огромное скопление людей в 6-й поликлинике огорошило харьковчан.
В телеграм-канале появилось видео из 6-й поликлинники. Известно, что люди стоят в очереди в кабинет, где принимают анализы крови.
"6 поликлиника, очередь в 1 кабинет приема анализа крови 17.11.20. Не переживайте, вирус и другие болезни передаются только в ресторанах и Кафе в выходные и после 22:00", - пишет автор публикации.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".