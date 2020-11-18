В Харківській області покупця сильно побили
45-річний чоловік, якого раніше судили за наркотичні злочини, вчинив бійку з покупцем.
Громадянину висунули підозру у побитті (ч.2 ст. 125 КК України) односельця.
"Чоловік безпідставно чіплявся до покупців магазину і вчинив бійку з одним з них. В результаті постраждав 37 - річний житель Осинового», - зазначили у відомстві.
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За попередньою інформацією, надто запальному чоловікові світить до 2 років.
Раніше ми писали про те, що величезне скупчення людей в 6-й поліклініці приголомшило харків'ян.
У телеграм-каналі з'явилося відео з 6-ї поліклініки. Відомо, що люди стоять у черзі в кабінет, де приймають аналізи крові.
"6 поліклініка, черга в 1 кабінет прийому аналізу крові 17.11.20. Не переживайте, вірус та інші хвороби передаються тільки в ресторанах і Кафе у вихідні і після 22:00", - пише автор публікації.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".