В Харкові медикам "швидкої" довелося йти до пацієнта пішки
Про це повідомили в Харківському обласному центрі екстреної допомоги.
Автомобіль швидкої допомоги не зміг проїхати через замети, тому на виклик до 81-річного чоловіка медики вирушили пішки.
"Незважаючи на складні погодні умови і роботу в умовах суворого карантину, екстрена медична допомога надається жителям області в повному обсязі і в режимі 24/7", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, що в Харкові не дотримуються соціальної дистанції в громадському транспорті під час карантину вихідного дня.
Відповідне фото з'явилося в телеграм-каналі "ХК".
"Коли їдеш у маршрутці додому після карантину вихідного дня. Хай живе соціальна дистанція!",- підписав фото автор публікації.
"Коронавірус тільки у вихідні працює", " об 11 ранку немає ні 20, ні 31 троля до Московського, а там фіг словиш 13 до зірки. У метро інтервал більше 7 хвилин. Не фоткала. Але чувак ходив по станції, маски виглядав", - пишуть харків'яни в комменатріях.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".