В Харькове сильно похолодает на этой неделе

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 16 ноября температура ночью опустится до -6 градусов.

Во вторник, 17 ноября на дорогах возможен гололед, температура ночью – от -7 до -2 градусов, днем – от -5 до 0 градусов.

В среду, 18 ноября - без серьезных осадков, температура ночью – от -9 до -4 градусов, днем – от -5 до 0 градусов.

В четверг, 19 ноября - осадков не ожидается. Температура ночью – от -10 до -5 градусов, днем – от -6 до -1 градуса.

В пятницу, 20 ноября днем возможен небольшой снег. Температура ночью – от -10 до -5 градусов, днем – от -5 до 0 градусов.

"напомню! Харьковчане не все с подключенным отоплением! А это не есть хорошо", "Может пора, наконец, включить отопление?", - возмущаются харьковчане в комментариях.

Ранее мы писали, что харьковчане перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах.

Без отопления оказался практически весь военный городок в селе Куриловка-1.

"Военный городок полностью без отопления. Вся социальная сфера, школы, детские садики, больницы – примерно 60% с отоплением, 40% без. В городе Купянск только 85% с отоплением, остальные без", – говорится в сообщении.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".