В Харькове сильно похолодает на этой неделе
Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В понедельник, 16 ноября температура ночью опустится до -6 градусов.
Во вторник, 17 ноября на дорогах возможен гололед, температура ночью – от -7 до -2 градусов, днем – от -5 до 0 градусов.
В среду, 18 ноября - без серьезных осадков, температура ночью – от -9 до -4 градусов, днем – от -5 до 0 градусов.
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В четверг, 19 ноября - осадков не ожидается. Температура ночью – от -10 до -5 градусов, днем – от -6 до -1 градуса.
В пятницу, 20 ноября днем возможен небольшой снег. Температура ночью – от -10 до -5 градусов, днем – от -5 до 0 градусов.
"напомню! Харьковчане не все с подключенным отоплением! А это не есть хорошо", "Может пора, наконец, включить отопление?", - возмущаются харьковчане в комментариях.
Ранее мы писали, что харьковчане перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах.
Без отопления оказался практически весь военный городок в селе Куриловка-1.
"Военный городок полностью без отопления. Вся социальная сфера, школы, детские садики, больницы – примерно 60% с отоплением, 40% без. В городе Купянск только 85% с отоплением, остальные без", – говорится в сообщении.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".