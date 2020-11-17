В Харькове медикам "скорой" пришлось идти к пациенту пешком
Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.
Автомобиль скорой помощи не смог проехать из-за сугробов, поэтому на вызов к 81-летнему мужчине медики отправились пешком.
"Несмотря на сложные погодные условия и работу в условиях строгого карантина, экстренная медицинская помощь оказывается жителям области в полном объеме и в режиме 24/7", - говорится в сообщении.
Тимошенко с "новыми" губами и внешностью произвела фурор в Раде: "Улыбка все шире и шире"
Украинцев разорят новым требованием выхода на пенсию: "Придется заплатить до 34 тыс. гривен", кого коснется
Мама Верки Сердючки засветила свое сокровище, фото пробирает до мурашек: «Мамина доця»
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
Ранее мы писали, что в Харькове не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте во время карантина выходного дня.
Соответствующее фото появилось в телеграм-канале "ХК".
"Когда едешь в маршрутке домой после карантина выходного дня. Да здравствует социальная дистанция!", - подписал фото автор публикации.
"Коронавирус только по выходным работает", "в 11 утра нет ни 20, ни 31 троля до московского, а там фиг словишь 13 до звезды. В метро интервал больше 7 минут. Не фоткала. Но чувак ходил по станции, маски высматривал", - пишут харьковчане в комменатриях.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".