В харківський школі знайдено колби з невідомою речовиною
У Московський відділ поліції подзвонили працівники ДСНС і розповіли, що в школі по вулиці Харківській набережній під час ремонту в старому димоході знайшли дві запаяні колби з зеленим порошком.
Зі школи було евакуйовано 380 осіб, постраждалих немає.
В ході огляду поліцейські встановили, що одна колба має маркування "адамсіт". Вилучену речовину буде знищено фахівцями ДСНС.
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Раніше ми писали, що харків'янин подзвонив в поліцію і повідомив, що у дворі його будинку прогримів вибух.
Це сталося 15 листопада о 14.40 по вулиці Бестужева.
За адресою терміново виїхали керівництво і слідчо-оперативна група Московського відділу поліції і вибухотехніки в Харківській області.
Правоохоронці знайшли воронку діаметром близько 10 сантиметрів та пошкодження паркану та будинку. Вибухотехніки встановили, що стався вибух ручної гранати РГД-5.
На щастя, ніхто не постраждав. На даний момент поліція з'ясовує причини події.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".