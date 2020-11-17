В харьковской школе найдены колбы с неизвестным веществом
В Московский отдел полиции позвонили работники ДСНС и рассказали, что в школе по улице Харьковской набережной во время ремонта в старом дымоходе нашли две запаянные колбы с зеленым порошком.
Из школы было эвакуировано 380 человек, пострадавших нет.
В ходе осмотра полицейские установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит". Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ДСНС.
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Ранее мы писали, что харьковчанин позвонил в полицию и сообщил, что во дворе его дома прогремел взрыв.
Это произошло 15 ноября в 14.40 по улице Бестужева.
По адресу срочно выехали руководство и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и взрывотехники в Харьковской области.
Правоохранители нашли воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.
К счастью, никто не пострадал. На данный момент полиция выясняет причины произошеднего.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".