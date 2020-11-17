Это очень опасно!

В харьковской школе найдены колбы с неизвестным веществом

В Московский отдел полиции позвонили работники ДСНС и рассказали, что в школе по улице Харьковской набережной во время ремонта в старом дымоходе нашли две запаянные колбы с зеленым порошком.

Из школы было эвакуировано 380 человек, пострадавших нет.

В ходе осмотра полицейские установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит". Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ДСНС.

Ранее мы писали, что харьковчанин позвонил в полицию и сообщил, что во дворе его дома прогремел взрыв.

Это произошло 15 ноября в 14.40 по улице Бестужева.

По адресу срочно выехали руководство и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и взрывотехники в Харьковской области.

Правоохранители нашли воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.

К счастью, никто не пострадал. На данный момент полиция выясняет причины произошеднего.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".